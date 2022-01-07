政Whats噏：立會財會內會選舉下周舉行　委員會主席或由上屆議員冧莊

有消息指立法會內會、財會嘅正副主席將由上一屆議員擔任。

新一屆立法會會期開始，下周三(12日)將舉行第一次大會，當日下晝將舉行立法會內務委員會同埋財務委員會選舉；而人事編制小組委員會同埋工務小組委員會嘅選舉，就會安排喺本月19日。有消息指，立法會主席梁君彥早前成功連任主席，其實內會同埋財會主席，亦一樣會「冧莊」。

根據立法會文件，截止加入內會同財會嘅期限前，分別有82名議員加入內會，同埋83名議員加入財會。至於人事同埋工務小組，就分別有34名同埋50名議員加入。咁多人加入，本以為選舉正副主席會「爭崩頭」啦，但其實有人話並唔會出現咁嘅情況喎。

上屆立法會通過修訂《議事規則》，列明立法會各委員會嘅選舉主席程序方面，將會由立法會秘書處收到有效提名後再進行選舉會議，主席選舉需30分鐘內完成，否則休會。其次，有消息指內會、財會嘅正副主席將會由上一屆議員擔任，各事務委員會嘅主席亦傾向沿用「連任」嘅方式處理。

另外，因為本屆議員人數眾多，立法會早前亦通過修訂《議事規則》，每個事務委員會由以前嘅自由加入改為設有限額，變為優先分配席位予議員自組名單，法案委員會設上限為15人，事務委員會、小組委員會設上限為20人，每個議員不得同時出任多於6個事務委員會。

根據各大黨派嘅議席數目，議會內最大政黨民建聯有19人，事務委員會內可以拎到4個席位；工聯會、新民黨、經民聯可獲分配1席；自由黨因為得4位議員，就未能由自組名單中獲得事務委員會嘅席位。之不過，其實自組名單冇講過要同一政黨、組織嘅議員一齊申請，都可能出現志同道合嘅議員「夾名單」，議員如果唔怕「蝕底」，亦可以憑個別議員身份，加入各事務委員會，但「話語權」就可能相對細啲喇！