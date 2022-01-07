壹傳媒兩份報告日期不切實際　臨時清盤人正調查台灣業務狀況

壹傳媒股份繼續停牌，直至另行通知。公司表示，上述發展並不一定代表股份能復牌，股東及潛在投資者要審慎行事。

該企又稱，由於截至2021年3月31日止的全年度業績尚未公布，故刊發截至2021年9月30日止的半年度業績，以及寄發截至2021年9月30日止中期報告亦已延遲。臨時清盤人迄今正在查明集團的現況，並明確公司上述兩份業績、寄發年報和中期報告的日期並不切實際。

此外，壹傳媒表示，於2021年9月15日，保安局局長向其全資子公司蘋果日報印刷有限公司發出凍結通知，指除了在局長授權的情況下，蘋果日報印刷有限公司不得處置位於將軍澳地段第39號J部的土地及建築物。

壹傳媒於去年底被高院下令即時清盤，而香港的臨時清盤人為譚競正會計師事務所，其負責人譚競正及文景城繼續是共同及個別臨時清盤人。壹傳媒現時在聯交所發布的公告「下款」署名正是譚競正和文景城，因公司已列明董事會沒有董事成員，股東如對清盤令之影響有任何疑問，應徵詢適當之專業意見。

去年底亦有消息指出，壹傳媒的臨時清盤人已聯繫《蘋果日報》台灣子公司，詢問有關其資產的訊息。同時有指《台蘋》正在進行買賣洽商，且買家超過一組以上，其中以AVENGERS Limited最為積極。《台蘋》稱，AVENGERS Limited沒有任何中資背景及資金，股東因曾居台灣多年、具有傳媒經驗，對《台蘋》有濃厚興趣。若完成買賣案，除保留《台蘋》原有中立立場、採訪方針外，更將積極深化娛樂及飲食方面新聞。《台蘋》表示，香港清盤人希望盡快完成買賣，順利為壹傳媒清盤。