所有接受檢疫的官員　不宜繼續履行職務　並須用自身假期檢疫

行政長官林鄭月娥晚上發表聲明，指示所有接受檢疫的官員不宜在檢疫期間繼續履行職務，並須用其自身的假期檢疫。特區政府已作適當安排，確保日常工作不受影響，包括由副廉政專員／廉政公署執行處首長丘樹春署任廉政專員，警務處副處長（管理）郭蔭庶署任警務處處長，入境事務處副處長郭俊峯署任入境事務處處長。

考慮到民政事務局及財經事務及庫務局的局長及副局長都須要接受檢疫，公務員事務局局長聶德權會兼任民政事務局局長，而商務及經濟發展局局長邱騰華則兼任財經事務及庫務局局長。所有署任及兼任安排會有效至各有關官員完成檢疫為止。

關於13名政府官員出席晚宴的行為有否違反紀律，她已指示行政長官辦公室主任陳國基及公務員事務局局長聶德權詳細調查。陳國基會處理10名政治委任官員及廉政專員白韞六的調查，而聶德權會處理兩名屬公務員的部門首長的調查。

調查會涵蓋每名官員出席該宴會的詳細情況，包括抵達及逗留時間、在宴會中的行為等，並會參考由食物環境衞生署分別就各人按《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）進行的調查及執法工作，例如有否使用安心出行、佩戴口罩等。

至於就食肆和顧客的執法工作，她已要求食物環境衞生署按法例盡快進行調查，並適時向公眾交代調查結果。

廉政專員白韞六亦發表聲明，他於1月3日晚上6時許曾短暫到訪灣仔一食肆，向友人祝賀後不久便離去，並無用餐。他明白作為廉政專員，在全港各界努力抗疫期間發生有關事件，深感抱歉。就他的個人行為對防疫工作帶來額外負擔，他在此衷心向中央政府、行政長官、廉政公署同事和全港市民鄭重致歉。他將全面配合衞生防護中心的安排，入住竹篙灣檢疫中心接受隔離。

財經事務及庫務局今晚發表聲明，指局長許正宇、副局長陳浩濂當日亦出席聚會，將按衞生防護中心安排，在竹篙灣檢疫中心接受隔離。二人為抗疫工作帶來額外負擔向社會致歉，並表示以後視防疫為重中之中，加緊警惕。

警務處處長蕭澤頤也稱，對於事件為全港抗疫工作帶來額外負擔致歉。