食環署全面調查洪門宴灣仔食肆　初步資料顯示或違防疫規定

食物環境衞生署表示正就灣仔一間食肆日前舉行的宴會活動展開全面調查。本月三日於灣仔一間食肆舉行的宴會活動陸續出現確診或初步確診個案，多名出席人士需要接受隔離檢疫，活動情況被廣泛報道。由於初步資料顯示可能有違反防疫規定的情況，衞生防護中心已經將個案和相關資料轉介予食環署跟進，署方即時展開全面調查。

調查對象包括食肆負責人、員工和出席該活動的人士，目的是確定是否有人違反法例規定，特別是根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）而發出的指示，例如有關掃描「安心出行」場所二維碼、佩戴口罩等規定。涉事食肆持有普通食肆臨時牌照，登記以D類運作模式營運。

因應疫情，食環署已多次發信予所有餐飲業務處所負責人，提醒他們須嚴格遵從各項防疫規例及限制；並強烈呼籲這些處所負責人切勿鬆懈，市民亦須遵守餐飲處所內有關群組聚集及佩戴口罩的規定及指示。食環署會加強巡查及執法，對罔顧有關法例的人士採取嚴厲執法行動。