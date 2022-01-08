警方首次與地政署打擊違規派對房　拘3負責人票控23客

為重點打擊違反預防及控制疾病行為，觀塘警區聯同地政署，於昨日(7日)在觀塘商貿區進行代號「勇爵」聯合行動，執法人員於行動中巡查多間表列場所，亦發現有多間違規派對房間。

觀塘警區總督察（行動）余承霖表示，觀塘警區特遣隊及雜項調查隊聯同地政署人員，於昨晚約7時，突擊巡查觀塘區內多個地點。整個行動中，合共巡查15個處所，當中3個同位於觀塘偉業街146號一工廈的派對房間，被發現於最新防疫規例下涉嫌違規經營；而該些派對房間，亦被地政署人員發現涉嫌違反地契條例。

警方就違反防疫規例，拘捕3名派對房間負責人(21至34歲)，而場內合共13男10女(18至36歲)，亦涉嫌違反禁聚令遭票控。而就違反地契條例方面，該單位涉嫌被用作非工業用途，地政署會向有關單位業主發出警告信，要求在限期內作出糾正，否則將被「釘契」。

余亦指出，新冠疫情持續，近日亦有新變種病毒襲港，他提醒防疫措施已於1月7日更新及生效，而15類表列處所必須關閉，違例者將被依法懲處；如發現處所有違契行為，地政署將會根據地契條款向業主發出警告信，要求糾正。

余強調，如經覆查該違規行為仍未糾正，地政署將會有關警告信交予地政註冊處作出註冊，即俗稱「釘契」，而釘契亦會影響物業的轉售價格。與此同時，地政署會於必要時作出進一步行動，包括重修物業、或將物業權益轉歸政府所有。余又呼籲市民，要嚴守防疫條例，讓疫情盡快過去。

余又補充，是次為警方首次就打擊違規經營派對房間，與地政署採取聯合行動，而涉嫌違規經營的派對房間，面積由500呎至800呎不等，經營日子長短仍有待調查，而被巡查的處所，俱未發現有黑社會背景。

另外，葵青警區根據情報及深入調查後，在同日晚上約11時展開代號「犁庭掃穴」的行動，突擊搜查區內多個工廈單位，搗破一個懷疑違規經營的派對房間。行動中，警方拘捕一名姓林(22歲)男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），現正被扣留調查。

該單位內4男5女(20至23歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。警方呼籲市民必須嚴格遵守新的防疫規定，以及切勿光顧一些非法經營表列處所，以免疫情繼續擴散，而警方亦會繼續嚴厲執法。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有Omicron變種病毒襲港，並爆發第5波疫情。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。