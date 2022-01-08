深水埗住宅闢釣魚機賭檔　主持及8賭客被捕兼罰款

深水埗警區特別職務隊，昨日（7日）下午約4時展開代號「犁庭掃穴」及「虎撲」的反三合會及反賭博行動，突擊搜查深水埗福華街一住宅單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔。

警員於單位內拘捕一名姓劉(51歲)男子，涉嫌「管理賭博場所」、違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）及《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。

另外，6男2女(20至53歲)賭客，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕；當中2名男子亦涉嫌「外出時沒有攜帶身份證明文件」被捕；上述8人同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）。

行動中，警方合共檢獲1部釣魚機、4部射擊遊戲機、1部昆蟲機、一批遊戲卡、讀卡器及約1,200港元賭款，所有被捕人士已被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續且疫情反覆，近日更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。