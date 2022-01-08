指定期間身處38個指明地方納強檢　包括維園工展會

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告及指明刊憲，要求於指定期間曾身處38個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測，以及繼續賦權註冊醫生於2022年1月8日至1月21日的14日期間內，強制任何按其臨牀判斷懷疑已染上2019冠狀病毒病的人接受檢測。

因應兩宗初步陽性檢測個案以及6宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案，有36個指明地方被納入強制檢測公告。另外，由於兩間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

強制檢測公告如下：

1.香港灣仔皇后大道東266號律敦治醫院大樓地下心臟科- 專科門診部

2.香港九龍牛池灣清水灣道6010地段明愛培立學校（就讀小學六年級的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師）

3.香港銅鑼灣維多利亞公園第55屆工展會

4.香港新界馬鞍山西沙路599號銀湖天峰1字樓（部分）至3字樓PALACE BY THE SEA

5.屯門屯喜路2號屯門栢麗廣場2樓217及218號鋪 Kids' Studio Education Centre

6.屯門海榮路22號屯門中央廣場16樓1616室屯門兒童合唱團

7.灣仔灣仔道218 / 220B號利昌大廈地下A鋪銘和飯店

8.香港灣仔黃泥涌道133號禮頓山社區會堂

9.炮台山英皇道147-151號1樓肯德基

10.柴灣柴灣邨灣畔樓

11.柴灣柴灣道238號青年廣場8樓818B和C室香港菁英會

12.柴灣新翠商場一樓113B號鋪聖安娜餅屋

13.九龍紅磡紅磡站閣樓層HUH R2 號鋪麥當勞

14.新界沙田山尾街5-13號穗輝工廠大廈9樓948室

15.鰂魚涌基利路1號鰂魚涌社區綜合大樓地下鰂魚涌社區會堂

16.新界沙田山尾街18-24號沙田商業中心G樓18號鋪7-11

17.銅鑼灣告士打道311號皇室堡

18.九龍橫頭磡聯合道198號 樂 富 廣 場 UG2 層 U206-U209號鋪海鱻城

19.九龍橫頭磡聯合道198號樂富廣場3樓3104號鋪梨滿園韓國料理

20.灣仔莊士敦道181號大有廣場3樓307號店天頌心美

21.灣仔港灣道28號灣景中心 大 廈 1 樓 10 號 鋪 Reserva Ibérica Tapas Bar &

Restaurant

22.灣仔軒尼詩道23-29號東亞樓1樓星巴克

23.灣仔皇后大道東213號胡忠大廈2樓01鋪之餐廳B大快活

24.香港灣仔灣仔道59-63號地下A鋪嘗樂

25.銅鑼灣東院道2號聖保祿醫院B座地庫1樓、1樓及2樓

26.灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院4樓物理治療部

27.灣仔皇后大道東258號灣仔街市

28.灣仔軒尼詩道38-44號地下及閣樓如意冰室私房菜

29.灣仔天樂里3-5A號僑康大廈地下C鋪開餐

30.觀塘開源道63號福昌大廈地下A11號鋪光榮冰室

31.灣仔軒尼詩道225號駱克道街市

32.灣仔安樂里1號利昌大廈地下低層B號鋪番茄師兄

33.灣仔軒尼詩道117-123號軒尼詩大樓地下A117-119號鋪丹麥冰室

34.黃竹坑業興街11號南匯廣場A座21樓大昌華嘉香港

35.將軍澳常寧路10號安寧花園6座

36.馬鞍山耀安邨耀和樓2樓4-9號循理會白普理循理幼兒學校

37.屯門安定邨定康樓地下順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園

38.銅鑼灣信德街 1–7 號美蘭閣（不包括位於美蘭閣地下的店鋪）