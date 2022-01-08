灣仔跑馬地銅鑼灣何文田4廈完成強檢　無發現確診個案

政府昨日（1月7日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午7時30分起限制在跑馬地指明「受限區域」（即跑馬地毓秀街1-9號毓成大廈，不包括位於毓成大廈地下的商鋪）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。政府今日（1月8日）上午約7時完成強制檢測行動，截至昨晚11時30分，約190名居民接受檢測，當中沒有發現確診檢測個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約80戶，當中約20戶在過程中沒人應門。

其次，​政府昨日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午9時起限制在銅鑼灣指明「受限區域」（即銅鑼灣信德街1-7號美蘭閣，不包括位於美蘭閣地下的店鋪）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。政府今日上午約7時完成強制檢測行動，截至今日凌晨1時，約110名居民接受檢測，當中沒有發現確診檢測個案。​此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約70戶，當中約20戶在過程中沒人應門。

此外，政府昨日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午7時起限制在灣仔指明「受限區域」（即灣仔駱克道157-159號利順大樓）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。政府今日上午約7時完成強制檢測行動，截至今日凌晨零時，約80名居民接受檢測，當中沒有發現確診檢測個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約35戶，當中3戶在過程中沒人應門。

同時，政府昨日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午7時30分起限制在何文田指明「受限區域」（即何文田何文田山道13號仁禮花園B座）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。政府今日上午約7時30分完成強制檢測行動，截至昨晚10時，約135名居民接受檢測，當中沒有發現確診檢測個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約35戶，全部住戶均有應門。