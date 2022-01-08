警搗黃大仙元朗工廈無牌樓上吧　拘捕43男女

東九龍總區反三合會行動組聯同警察機動部隊人員今日（8日）凌晨約2時展開代號「勇爵」的反罪惡行動。警方根據線報及經深入調查後，突擊搜查黃大仙新蒲崗六合街8號一工業大廈單位，搗破一間無牌酒吧。

行動中，一名42歲姓袁本地酒吧女負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。該單位內共7男8女，年齡介乎21至43歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，人員共檢獲207支啤酒，100罐啤酒及55支烈酒，總值約5萬港元。警方將會繼續採取情報主導的策略，打擊各種三合會犯罪活動及其收入來源。

此外，元朗警區反三合會行動組根據線報及經深入調查後，約凌晨2時突擊搜查元朗安樂路109至111號一工業大廈，搗破一間懷疑無牌酒吧。行動中，警方拘捕一名27歲姓韓本地男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。另外，場內15男11女，年齡介乎18至40歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，警方檢獲500罐啤酒，6支紅酒，一批影音器材及酒吧設備。所有被捕男女現正被扣留調查。

警方強調，「無牌售賣酒類飲品」屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁2年；而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2000港元，呼籲市民切勿以身試法。

在疫情嚴峻時期，警方呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有Omicron變種病毒襲港，並爆發第5波疫情。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。