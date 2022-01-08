專家指疫情已進入第5波　劉宇隆：要有心理準備海嘯式爆發

第5波疫情大爆發，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日(8日)在電台節目表示，疫情若出現5代傳播，已無法追蹤全部接觸者，須要有心理準備，今波疫情必定是「海嘯式」，目前希望盡量遏制傳播速度，令醫療系統不會崩潰。

劉宇隆又稱，目前80歲以上長者接種率只有23%，小學生又未能打針，屬「兩頭不到岸」，當局必須增強疫苗接種能力，讓希望接種疫苗的人可以一周內打針，並讓想打針的長者可以立即接種。對於應否停課，他表示，停課可能會影響學童的情緒、學習和社交能力，上次停課亦令不少學童出現肥胖問題，認同停課是艱難的決定。他認為目前應先盡快降低接種疫苗的年齡門檻，讓幼童打針，建立「防波堤」。

今日出席另一電台節目的中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港已經出現數條新冠病毒傳播鏈，Omicron變種病毒的傳播力比Delta病毒高4至8倍，其中確診的國泰空姐母親的群組更出現4代傳播，昨日(7日)初步確診目前源頭未明的理貨員，曾到過多個地方，情況令人擔心。

社區如果有源頭不明個案，政府下一步將要考慮是否停課或安排公務員在家工作，呼籲市民盡快打針，避免大型聚會。專家委員會將於下周三(12日)開會，討論將接種科興疫苗的年齡門檻降低。對於是否須要打第4針，許樹昌稱，第2代疫苗將於年中面世，相信第4針會接種第2代疫苗。