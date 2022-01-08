預約期數擴大至4周　港大接種中心農曆新年前後爆滿

政府下月24日擴大疫苗氣泡，逼使市民趕於限期前打首劑疫苗，政府昨(7日)宣布網上預約系統開放多1周預約名額，供市民預約未來4周接種疫苗。網上預約系統今日(8日)早上9時開放，市民可預約即日起至下月9日或13日的預約名額。市民在擴大預約期數後未見踴躍，但香港大學駐港怡醫院社區疫苗接種中心在農曆新年前後均爆滿。

翻查各社區疫苗接種中心預約狀況，全數7間供接種復必泰疫苗的接種中心，於未來2周的預約日子均「爆滿」。其中，港大駐港怡醫院社區疫苗接種中心在擴大預約期數後，所有預約名額已滿，包括大年初四(2月4日)，意味有「疫苗假」的打工仔由大年初一(2月1日)至大年初六均可「放假」。

科興疫苗則未見受市民歡迎，全數3間接種中心在未來4周均有大量預約名額，僅在未來數天顯示為「已滿」或「少量名額」。

政府亦會在本月21日重開2間接種中心接種復必泰疫苗，分別是九龍塘教育服務中心及九龍灣體育館，屆時供接種復必泰疫苗的接種中心增加至9間；有需要人士可在本月18日上午9時起預約。除社區疫苗接種中心外，市民亦可直接與參與疫苗接種計劃的私家醫生及診所，預約接種科興疫苗，或參與復必泰疫苗接種先導計劃的私營醫護機構，預約接種復必泰疫苗。