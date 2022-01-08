鄭若驊評分繼續墊司底　受訪市民最不滿房屋政策

港府防疫不力，施政擾民，高官評分持續「低水」。有團體今日(8日)公布市民對港府滿意度調查結果，顯示特首林鄭月娥最新評分為1.89分，較11月調查再跌0.02分，而被嘲「避政司司長」的律政司司長鄭若驊民望持續「墊司底」，僅得1.76分，是3司13局高官之中為最低分。至於保安局局長鄧炳強成為最受市民滿意的局長，獲評分為2.31分，較11月調查上升0.10分。

香港研究協會於去年12月30至今年6日訪問1,096名成年市民對特首、司局長及特區政府的滿意度，當中1分為非常不滿意，5分為非常滿意。調查發現，特區政府9項施政表現，評分悉數錄得上升，當中以「維護香港的自由、平等、法治和廉潔等核心價值」上升最多，增加了0.13分，至於評分最低的是「紓緩房屋問題」僅有1.89分。值得留意的是，房屋政策評分已經連續十一次位居榜末，反映市民對政府處理房屋問題的評價長期未見改善。

至於特首林鄭月娥最新評分為1.89分，較11月調查跌0.02分。司長方面，評分最高為財政司司長陳茂波有2.22分，其次是政務司司長李家超2分，鄭若驊則保持水準繼續大熱「包尾」。至於局長方面，鄧炳強續居榜首，緊隨其後的是環境局局長黃錦星2.20分，第三位則有3位，分別是財經事務及庫務局局長許正宇、創新及科技局局長薛永恒、發展局局長黃偉綸，同得2.17分。