毗鄰太古城及港鐵站人煙稠密　「東隅」下月起轉為國泰檢疫酒店

「香港東隅」由下月1日起成為國泰機組人員的指定檢疫酒店。(酒店圖片)

國泰航空兩名機艙服務員違反豁免檢疫指引，令變種病毒Omicron殺入本港社區，後知後覺的港府臨急取消貨機機組人員免檢，要求他們須到檢疫酒店進行最少7日隔離。與國泰同屬太古集團旗下的酒店「香港東隅」位於太古港鐵站旁，最新在官網宣布由下月1日起，將成為國泰機組人員的指定檢疫酒店，不再接受房間預訂。據指，有關安排為期最少6個月。

東隅指，由今年2月1日起，香港東隅將成為國泰航空機組人員的指定檢疫酒店，政府已派專責人員巡查香港東隅，確保酒店遵守政府的相關要求，將繼續遵從政府指引及在所有公共範圍進行徹底清潔消毒，確保維持最高的衞生標準。

東隅有3間餐廳，其中位於1樓的西餐廳「FEAST」及咖啡廳「Domain」會如常運作，並只可經由太古城中心2樓行人天橋到達往；位於酒店32樓頂層的酒吧「SUGAR」則會暫時關閉。東隅表示，客房樓層及餐廳有不同的空調系，機組檢疫及酒店餐廳的服務團隊亦會分作兩隊。

位於太古港鐵站旁東隅屬五星級酒店，鄰近太古城中心及康山花園，根據酒店網頁資料，共提供345間客房及套房，每間房面積介乎300至650平方尺，部分房間有海景景觀。