警油麻地連冚2賭檔　拘15男女包括假難民

油尖警區特別職務隊探員根據線報及經深入調查後，昨日（7日）中午約12時展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡及反三合會行動，突擊搜查油麻地彌敦道464號及廟街147號兩個住宅單位，搗破兩個懷疑非法賭檔。

行動中，探員拘捕一名39歲本地男子及一名40歲尼泊爾籍男子，涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）；另外，3名本地男子、1名本地女子、3名內地男子、1名內地女子、1名持「行街紙」的印度籍男子、1名巴籍男子、1名越南籍女子及2名菲律賓籍女子，年齡介乎(30至54歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。其中一名30歲內地男子亦涉嫌「非法入境」被捕。行動中，共檢獲11部釣魚機及約2000港元現金。

該名39歲本地男負責人及30歲內地男子今日（8日）在九龍城裁判法院提堂，其餘被捕男女則於本月(14日)在九龍城裁判法院提堂。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬港元及監禁七年，後者一經定罪最高可判罰款3萬港元及監禁9個月。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有Omicron變種病毒襲港，恐會爆發第5波疫情。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。