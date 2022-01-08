明專護理課程講師涉試前提水　明示內容必考　校方調查

醫院管理局轄下護士學校與明愛專上學院合辦的「護理學專業文憑課程」，被爆出有講師涉在課堂上向學生透露考試重點及內容，大幅度「放水」。知情人形容是「試題洩露」，批評講師做法拖低教學質素並降低課程認受性，更對平日有溫習的學生不公。據悉有關考試將於下周舉行。明愛專上學院表示正了解事件並按機制跟進，醫管局則指知悉學院正就有關投訴展開調查，會積極配合調查工作。

東網接獲不具名投訴明專2名講師，指他們上月中涉向學生提示某些課題屬考試考核內容。根據所提供2段涉事「人體解剖學與生理學」課堂錄音，當中有人說出「呢個就一定考，話埋畀你聽一定考」，重複提到「必須、一定要」等字眼，提醒學生熟讀特定課題內容。

在另一錄音，有人表明「79版」是重要，並解釋「所以唔可以開cam(錄影)就係咁嘅原因」，他又指一些內容「唔使記、唔會問」等，著人放心，他又提及一條15分題目與眼部結構相關，提醒學生把整張圖記下，例如晶狀體的位置及名字，並稱該題考核方式「看圖識字」。

該課程由醫管局轄下的伊利沙伯醫院、明愛醫院及屯門醫院護士學校開辦，並與明專合作。該課程為4年的全日制課程，屬資歷架構第5級。畢業生有資格向香港護士管理局登記成為普通科註冊護士，亦可無縫銜接明愛專上學院的健康科學榮譽學士(護理學)課程。