霍英東第二代爭產案下周開審　為期60日

已故全國政協副主席霍英東的第二代爭產案於2012年本已達成和解，但其三名子女再在2015年就南沙發展項目中價值近70億元人民幣的權益作出上訴。案件將於下周二（11日）展開為期60日的審訊，霍家長房五兄弟姊妹皆會出庭作供。

據報，原告及被告雙方均重金禮聘大狀出戰，原告霍麗娜聘得資深大律師余若海，而霍震宇由資深大狀Clifford Smith代表，為霍震寰出戰是前律政司司長黃仁龍資深大律師，代表霍震霆為資深大狀杜淦堃，而翟紹唐資深大狀則代表霍英東基金有限公司。

除霍英東與元配呂燕妮所生的五名子女外，雙方也會傳召公司的董事、老臣子和其他員工出庭作供。而案中的專家證人會就涉案的南沙項目權益的現值作出分析。案件由高院法官陸啟康主審，各方資深大狀及大律師的開案陳詞逾1,000頁，估計需時4至5天時間向法官講解雙方的案情。

霍英東在2006年去世後，其後人的遺產爭議原已「大和解」，但自上訴庭批准長房三子霍震宇重新興訟之後，長房的女兒霍麗娜亦於2016年入稟，要求家族公司行使權利，回購價值逾九十億元的南沙發展計劃的權益。她又要求法庭下令長房的震霆及震寰促使「霍英東基金」，將上述南沙權益轉到由長房成員新成立的公司名下，並要震寰等人就失實聲明賠償。