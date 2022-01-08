童樂居虐兒案警再拘8職員　受害人增至26人

《東網》早前率先獨家報道香港保護兒童會有職員涉虐待多名嬰幼兒被捕，受虐嬰幼兒先後被揭發至20人之多，亦有6名職員被控1項對所看管兒童或少年人襲擊罪，案件在下月21日提訊，期間各被告獲准保釋。警方今日(8日)表示再拘捕8人，被捕職員至今累計14人，而受虐兒童亦增至26人，涉及91次不同的虐兒事件。

西九龍總區刑事總部高級警司曾仲斌指，案件中警方至今共拘捕了14名幼兒工作者，而警方正在檢視大量的閉路電視片段，包括50多個鏡頭，及5萬小時的片段，刑事總部已成立專責隊伍翻查片段。

西九龍總區刑事部(行動)警司鍾雅倫表示，警方在上月31日及本月3日，再檢取了童樂居11月18日至12月17日的所有室內閉路電視片段，並在前日(6日)檢獲了該會9月18日至12月17日的所有戶外遊樂場片段。專案小隊在翻查了「頭幾日的部分片段」後，已發現再有8人施虐，因此在昨日拘捕了涉案人士，所有人皆為女性，年齡介乎24至63歲。該8人將於後日(10日)於九龍城裁判法院提堂。

鍾又指，至現時為止警方發現有26名受害者，分別為15男11女，最年幼的只有1歲10個月，最年長的亦僅得3歲8個月，部分為非華裔兒童，已分別安排到6家醫院接受治療，情況穩定。據其了解童樂居中約有40名職員工作間會接觸幼兒。

鍾指，警方在去年10月22日收到童樂居報案，懷疑該地點發生虐兒事件，警方隨即展開調查並於當晚拘捕了3人，亦要求該會保留所有閉路電視片段。據警方的初步調查，該會室內有47支鏡頭，戶外有6支鏡頭，皆是24小時運作，片段分別可儲1個月及3個月。鍾又表示，該會在去年12月23及28日向警方提供了16日，介乎9月底至12月中，部分室內及戶外遊樂場的片段，警方在檢視後在上月29日再拘捕3名疑犯，該6名疑犯已全被落案起訴。

據警方早前透露，被虐嬰幼兒受到不同程度的暴力行為對待，包括施以掌摑及扯頭髮等，受害者年齡最小只有1歲多，分別出現紅腫及瘀傷，被送往兒童醫院接受治療。