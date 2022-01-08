城規會討論油旺研究　擬設轉移地積比率指引

市區重建發展步伐勢不可擋。去年市區重建局完成了油麻地及旺角地區研究，並公布將採用「正」方案，以增加額外建築樓面面積等，同時計劃將部分區域劃成活化帶及休憩用地，例如將果欄活化成旅遊景點、果欄以南的土地，則用作興建酒店及休憩空間等。而城市規劃委員會昨日(7日)就有關規劃研究舉行公開會議，擬就轉移地積比發展方式設指引。

會上城規會討論市建局的油旺研究，擬就地積比率轉移設指引，交代在何情況下或哪些發展項目可應用地積比率轉移方式。而市建局亦強調，市區更新不可能由局方獨力承擔，當中私人市場的參與必不可少。

市建局早年就油旺研究的重建方案制訂了「正、負、零」3個概念藍圖方案，而政府最新決定採用「正」方案，即維持現有人口密度，但放寬建築物條例及地積比限制，並有望將人均居住面積由18平方米，增至22至26平方米，同時以「港人首次置業」形式提供更多資助房屋。

研究又提出將油旺區劃分為5個「市區更新潛力地區」，轉移地積比率及整合街區發展，當中包括旺角東及西成為「動力商貿區」、油麻地成為「歷史文化生活區」等。並在此5個潛力地區下再設5個發展節點，作為日後區內重點發展的所在位置，包括旺角東水渠道城市水道及油麻地果欄等。