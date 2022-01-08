錢債問題葵盛西邨埋伏傷人毀車　警拘9黑漢檢武器

昨日(7日)凌晨約4時，葵涌葵盛西邨第1座對開，有一輛白色私家車遭人毀壞，新界南總區反三合會行動組經調查後，一共拘捕9名男子(23至39歲)，涉嫌「以三合會成員身份行事」、「傷人」、「偽造文書」及「刑事毀壞」等。

新界南總區反三合會行動組署理總督察薛國威表示，根據調查顯示，於當晚較早時分，有三合會成員因錢債問題發生爭執，遂相約在上址見面。其中一方的2名男子首先駕駛銀色私家車到達葵芳閣停車場，再轉乘一輛掛上假車牌的白色私家車至案發現場，惟對方早已安排10名男子在場埋伏。期間，一輛藍色私家車迎面撞向白色私家車，亦有多人以硬物打擊白色車身，另一輛停泊現場的銀色七人車亦受波及損毀。

白色私家車隨後逃至200米外的葵盛圍，車上2人棄車逃跑，警方接報到場時，在車上搜獲大量武器，包括木棍、壘球棍、鐵錘、斧頭、木製藤條等。車上其中一名男子之後前往油麻地一間醫院求醫，被醫院警崗當值的警員截獲拘捕，另一人則到長沙灣一間醫院求醫，警方亦派員前往採取拘捕行動。

另一邊廂，警方追查至葵芳閣停車場時，在場截獲4名男子，他們當時正駕駛另一輛私家車，嘗試支援受襲2人，同時擬取回停泊停車場的銀色私家車，4人亦被警方拘捕。

經情報分析及深入調查後，警方昨晚再拘捕施襲一方的3名男子，包括其中一名涉及錢債問題人士。所有被捕人士仍被扣留調查，警方將繼續追捕在逃人士及涉案私家車，不排除有更多人被捕。