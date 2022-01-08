教育局首場教師基本法測試今舉行　考生指較公僕同一考試簡單

本港所有公營學校下學期起新聘教師必須通過《基本法》測試，教育局今日(8日)以先導形式舉行首場基本法測試。有參加考生透露，試卷未有觸及《港區國安法》、完善選舉制度、人大釋法及基本法附件等內容。有曾經應考公務員事務局同類測試的考生認為，今次問題較之前的簡單，例如問及區徽包含的元素及意義等。

根據考生分享，試場要求考生填寫健康申報表及掃描「安心出行」程式，試卷有3題考核基本法涉及教育政策的相關條文，佔全數15條題目的20%；另有題目涉區徽圖案、非中國籍或有外國居留權的永久性居民等條文，但全卷未有考核港區國安法及完善選舉制度的題目。

有曾應考公務員事務局《基本法》測試的考生表示，有大約4條題目是與人大有關，認為今次試卷較集中在人大的權力上，但整體較公務員事務局舉行的測試容易，部分題目小學常識科亦有涉獵，認為是當局希望讓教師具基礎知識。

教育局的教師《基本法》測試，與公務員事務局《基本法》測試看齊，時限20分鐘內需作答15題多項選擇題，答對8題或以上則為合格(即滿分100分中取得53分或以上)；教育局下月將舉行第2輪先導測試，教育局發言人早前表示，教育局會參考是次舉辦測試經驗，探討日後採用的模式。