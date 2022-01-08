患者曾到紅館睇張敬軒演唱會　英皇娛樂：台前幕後職員須檢測

新冠肺炎疫情未平，衞生署衞生防護中心今日(8日)表示，有初步個案患者於潛伏期內曾在本周一(3日)到訪《張敬軒the next20 演唱會》，並坐在位於紅磡的香港體育館的46段第20行。歌手張敬軒所屬的英皇娛樂今日回應指，已通知張及當日台前幕後的工作人員進行病毒檢測，強調演唱會有遵守政府的社交距離及防疫措施。

英皇娛樂演唱會部總監馮貽柏稱，接獲衞生署通知後，已經通知張敬軒及所有參與過演出的各個不同單位、不同公司的台前幕後等工程人員，日內盡快進行檢測，亦希望當晚到過現場觀眾，立即前往進行檢測。

他續指，演唱會一直按照社交距離及政府防疫規定措施進行，亦在政府公布暫停大型活動當日，即本周四(6日)立即宣布演唱會取消及延期，以配合政府的抗疫措施，希望疫情盡快過去，大家身體健康。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該宗初步個案涉及1名於教會染疫的印傭，其僱主於本周一曾到過多處用膳，當晚再與丈夫觀賞張敬軒演唱會，相信他們有佩戴口罩，故現場人士沒有被列為密切接觸者，亦毋須送檢，但需要進行強制檢測。