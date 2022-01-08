康文署於轄下場地加強執法防疫　發逾1200次口頭勸喻

新冠肺炎疫情再次席捲全城，市民需遵守相關防疫規定。為了確保市民在使用康樂及文化事務署轄下場地時遵守群組聚集和佩戴口罩的規例，康文署今日(8日)聯同相關部門的執法隊伍加強巡查轄下場地，並發出逾1,200次口頭勸喻。康文署呼籲市民自律，以減低病毒在社區傳播的風險。

康文署表示，截至今日下午4時一共發出超過1,200次口頭勸喻，呼籲使用場地人士需要遵守規定，並會檢控經勸喻後仍不遵守規例者。而署方人員亦在巡邏期間，向外籍家庭傭工派發宣傳單張，同時透過場地廣播及告示牌，呼籲市民遵守有關法例規定。康文署及相關部門的執法隊伍將會在明天(9日)繼續加強巡邏，如發現違規情況會採取執法行動。

根據第599G章《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》規定，現時在公眾地方進行群組聚集的人數限制為4人，市民不得進行多於法例指定人數的群組聚集；而第599I章《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》亦規定，身處公眾地方時均須一直佩戴口罩，違例者可被檢控。