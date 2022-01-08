洪門宴或涉多項違例　食環署正調查　業界：責任應在食客

洪為民（左）在生日會上除口罩唱歌，身後的人交談時亦沒戴口罩。（網上圖片）

雲集高官名流的「洪門宴」爆疫，港府10多名高官一度須送隔離檢疫，各界對高官在防疫措施及禁聚令、口罩令生效期間，大開派對極表不滿，食物環境衞生署日前已展開調查，並初步發現有違規情況。東網跟進發現，當日參加者最少有三方面違規疑雲，包括漠視禁聚令、違反口罩令，及除口罩高歌。餐飲業者則指，飲食業是服務業，若食客懶理規定，業者亦感無奈。

食物環境衞生署日前表示，正就灣仔一間D類食肆上周一舉行的宴會活動展開全面調查，調查對象包括食肆負責人、員工和出席該活動的人士，確定是否有人違反法例規定，特別是根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）而發出的指示，例如有關掃描「安心出行」場所二維碼、佩戴口罩等規定。

署方又指該宴會活動陸續出現確診或初步確診個案，多名出席人士需要接受隔離檢疫。由於初步資料顯示可能有違反防疫規定的情況，食環署收到衞生防護中心轉介後即時跟進。

洪門宴在灣仔灣景中心的西班牙餐廳（Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant ）舉行，屬「D類食肆」。據該場盛宴已曝光的照片，賓客四處遊走，沒按座位入坐，主人家洪為民更除口罩高歌。

根據政府規定，食客只有在餐桌飲食時才可豁免戴口罩，但網上流傳的相片顯示，洪為民不但與賓館除口罩暢談，而且持咪、搭着香港菁英會女主席曾鳳珠的膊頭疑似高歌，身後的多名賓客離座交談時亦未有戴上口罩。此外，有官員亦質疑有否使用「安心出行」。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，不少食客在早前疫情緩和期間已鬆懈，相信情況並非罕見。他認為餐廳一般人手有限，「可能1員工對30人」，難以完全控制整個場面，指客人應該自律，不要有敬酒、「過枱」的行為，在非進食期間亦應戴回口罩。當食肆職員作出提醒時，食客應理解食店並遵守規例。黃指出，遵守規例的責任應落在食客，而非全在食肆身上，指食肆難以全面管制食客，又認為餐廳已經在程序上「做足」，包括安裝空氣清新機、要求量度體溫等。他補充指，食客除包括一般市民，亦包括政府官員，應「一視同仁」。