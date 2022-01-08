政Whats噏：建制派組隊　G6或變16

新一屆立法會有超過30名議員冇政黨背景，喺議會內單打獨鬥嘅話始終能力有限。本由建制派功能組別議員組成嘅六人組(G6)並非政黨，就成功吸納到唔少新成員，搖身一變成為G16。多名新加入嘅成員都提到，因為雙方背景相似，好自然就走埋一齊，又稱相當重視組織專業背景。

早前有傳G6有多人加入，將會變成G14，但隨新任議員陳曼琪、黃元山等人有意加入，即將擴展至G16。新加入G6嘅陳曼琪(Maggie)提到，自己進入議會嘅原則係唔加入任何政黨，但同時需要多與不同嘅議員交流，見到原先G6內嘅議員廖長江、馬逢國同自己工作性質相似，加上早前加入的議員簡慧敏與自己同屬婦聯，背景相似，希望可以未來多多交流意見。

Maggie形容成件事好似拍拖咁，大家幾夾，唔知點解就走埋一齊，相當自然。但另一方面，與人交流之餘，亦需要組成名單加入各事務委員會，直言自己傾向加入立法會司法、保安同民政事務委員會。

黃元山則指，G6專業背景與自己相似，故有意加入，雙方有醞釀及認識嘅過程，透露現時已經去到醞釀嘅後期喇。佢希望將過去做政策研究嘅經驗帶入議會，幫助政府制訂政策，又話G6嘅專業背景同資深議員，都可以幫到佢呢個「新丁」盡快融入議會。

另一位被指加入G6嘅新任議員譚岳衡表示，作為新議員希望盡快進入狀態，就G6擴展而言，因為立法會仲未舉行會議，目前未有定論。不過，佢話作為新人，喺立法會內的確好多新事物需要學習，坦言有人主動帶嘅話，當然係好事啦。佢又話，自己係專業界別出身，將來嘅議會工作都會以從事多年嘅工作經驗入手，對議案進行研究及提出意見，而G6亦都符合佢嘅專業特點咁話。

據了解，即便G6人數擴張，但並唔想成為議會內第一大組織，現階段已經「落閘」、唔再畀人加入。只不過，聽聞仲有位議員有意加入G6，最終人數會有幾多，就要拭目以待喇。