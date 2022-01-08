疫苗計劃推出11個月　接種率終達74%　尚有約173萬人未打針

自從政府去年12月31日預告擴大疫苗氣泡，農曆新年前只容許已接種最少一劑疫苗的市民進入食肆堂食、健身中心、美容院等表列處所，本港接種人數連日上升，已接種第一針的人口終於今日(8日)達到逾74%。換言之，尚有約173萬人未接種疫苗。

公務員事務局局長聶德權於社交媒體表示，花了近11月個月時間，本港第一針接種人口終於突破500萬人，佔合資格接種人士逾74%。過去數月，香港的每天接種人數均處於低水平，直至近日接種需求急增，第一針7日移動每日平均數增加至16,700人，政府亦增設流動接種站及社區疫苗接種中心等，回應需求。

翻查資料，今年只過了短短8日，接種疫苗的總劑次卻高達279,971，其中124,945為第一針。換言之，平均每日有逾1.5萬個從未接種的市民打第一劑疫苗。而最多人打針的日子是昨日(7日)，有20,866人打第一針，接種總劑次達45,130，分別創下去年9月4日及11日至今約4個月的新高。