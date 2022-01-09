七旬劏房夫婦輪公屋8年仍未上樓　批政府建屋「得個講字」

本港房屋問題非一日之寒，公屋輪候數字與樓價成正比，有升無跌。有老齡夫婦苦苦輪候公屋8年仍未上樓，只能蝸居在不足百呎的空間生存，人生最大夢想為「有屋住」。夫婦批評政府對基層津貼不足，且建屋「得個講字」，促政府盡快還市民一個安樂窩。

香港高樓大廈林立，理應物質豐盛，位於屯門市中心單幢式大廈的單位內卻別有洞天。單位採用一開四的劏房，其中面積僅約70平方呎的單位便是游生及游太的家。年輕人哭訴未能上樓，年屆70歲的夫婦倆面對同樣難題，游生說已輪候公屋8年，但一直未有消息，只能將價就貨，因應租金四處搬遷。

現居去年6月入伙，游生長期病患，有糖尿病及高血壓，去年5月因不時頭暈，辭工在家休養，至今每月需覆診兩次，支出重擔依賴從事清潔的太太一力承擔。每月租金連同水、電、煤的費用約4500元，佔收入約三分之一，平日需節儉度日，午餐「煲飯配條菜食」，以節省支出。

環顧全個單位，游生稱由於空間有限，廁所佔約20平方呎，為平日洗澡、如廁及煮食的空間，煮食時即使有異味亦無可避免，食材亦只能懸掛在廁所高位，甚至連洗衣機都容納不下，只能用手洗衫。為求物盡所有空間，游生利用繩網自製三角網架高掛床角上，放置倆人衣物，充當衣櫃。單位只能容納一張單人床，所以太太每晚都需要在僅餘空間「打地鋪睡覺」，晚上去洗手間出入都異常小心。他指政府建屋一向慢，唯一心願為盡快上樓，盼政府大力興建公營房屋，急市民所急。