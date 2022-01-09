劏房租管條例即將生效　地區服務隊加強宣傳

討論多時的「劏房租管條例」將於本月22日實施，政府委託6間非政府機構設立地區服務隊，令業主及租戶了解各自權利及義務。有中標機構認爲，疫情下部分劏房戶減少外出，機構有充足資源透過各途徑如上門家訪及舉辦講座等，以最傳統且有效的面對面方式宣傳，並於昨(8日)日正式開始街站工作，向街坊派發傳單，預計未來每星期舉辦2次街站，料每月可接觸8000人。

中標承接新界西服務隊的機構代表梁志祥指劏房戶居住環境狹窄，未必人人都有電視機及互聯網服務，惟政府多於網上宣傳租管，劏房戶亦不會主動瀏覽政府網頁，獲得的資訊非常有限。該會擁有充足資源，包括動用多個地區委員會及義工落根地區，亦就此成立專門小組，除舉辦街站外，還主動上門探訪劏房戶，以第一身途徑接觸基層，宣傳條例。

基金劏房服務隊(新界西)工作小組成員蔡承憲預計會每星期舉辦2次街站，每個月舉辦一次研討會，以及每半年舉辦一次嘉年華，將租戶權利融入遊戲中，令租戶更容易吸收有關訊息。

對於早前社會有聲音認為，政府就服務隊招標過程欠透明度，梁志祥透露，早在政府招標前，當局已於去年中派員查詢各機構入標意願，而他一直留意政府網頁招標時間，以便入標，至入標後的簡介會亦有10多個機構列席。他說，雖然合約每年有約100萬元，並爲期3年，但標書要求頗爲苛刻，要求機構聘請至少2名全職員工，其中一人須為學位社工，並具備不少於2年劏房社會服務經驗；另外一人則為助理，機構同時每年需舉辦一次大型宣傳活動及每月向政府提交報告。他明言，扣除2名全職員工薪資後，收支基本上「打個和」。

運輸及房屋局發言人稱，政府已於去年9月透過公開招標，並採用「雙信封制度」評審投標者遞交的技術建議和價格建議及批核中標機構，6支區域服務隊於本月起透過設立街站及舉辦簡介會等宣傳活動。