指定期間身處19個指明地方納強檢　包括紅磡香港體育館

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處19個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

因應一宗初步確診檢測個案以及7宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案，有19個指明地方被納入強制檢測公告。

強制檢測公告如下：

1.銅鑼灣禮頓里6號香港靈糧堂幼稚園

2.將軍澳和明苑和逸閣地下青衣商會將軍澳幼稚園

3.黃竹坑黃竹坑道18號瑞琪工業大廈地鋪一豐味瑞琪食堂

4.大嶼山東涌逸東街8號逸東商場地下香港街市（逸東邨）

5.大嶼山東涌東涌海濱路8號海堤灣畔商場地下Q2號鋪東涌獸醫中心

6.北角渣華道99號渣華道市政大廈渣華道街市

7.銅鑼灣維多利亞公園第55屆工展會

8.天后銅鑼灣道180號百樂商業中心地庫家居軒

9.銅鑼灣霎東街15號OLIV大廈10樓醫學美肌中心

10.大埔大元邨南亞路德會沐恩中學

11.鑽石山瓊東街8號嘉峰臺商場地下5A號鋪金滙地產

12.鑽石山瓊東街8號嘉峰臺商場地下3號鋪嘉峰小廚

13.牛池灣金池徑26號地下幸福茶餐廳

14.牛池灣清水灣道11號牛池灣街市

15.紅磡都會道6號置富都會7樓747-748號鋪湯加

16.紅磡暢運道9號香港體育館

17.將軍澳坑口培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓（高座）地下坑口社區會堂

18.香港國際機場一號客運大樓4樓鄰近N24號登機閘口停機坪香港飛機工程有限公司女職員更衣室

19.香港國際機場一號客運大樓4樓鄰近S25號登機閘口停機坪香港飛機工程有限公司控制室