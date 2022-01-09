東方日報A1：高官赴宴犯禁　失信於民

雲集高官名流的「洪門宴」爆疫，港府10多名高官一度須送隔離檢疫，各界對高官在防疫措施及禁聚令、口罩令生效期間，大開派對極表不滿。繼特首辦及公務員事務局調查涉案官員有否違反紀律之後，食物環境衞生署日前亦調查該餐飲場所有否違規，初步發現有違規情況。本報跟進發現，當日參加者最少有3方面有違規疑雲，包括漠視禁聚令，賓客在餐廳內涉四處游走、不遵座位限制；不少人涉違反口罩令，除口罩高歌；也有賓客疑未有掃「安心出行」二維碼。學者批評抗疫要官「其身不正」失信於民，需要嚴懲。餐飲業者則指，飲食業是服務業，若食客懶理規定，業者亦感無奈。

食物環境衞生署日前表示，正就灣仔一間D類食肆上周一舉行的宴會活動展開全面調查，調查對象包括食肆負責人、員工和出席該活動的人士，確定是否有人違反法例規定，特別是根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）而發出的指示，例如有關掃描「安心出行」場所二維碼、佩戴口罩等規定。署方又指該宴會活動陸續出現確診或初步確診個案，多名出席人士需要接受隔離檢疫。由於初步資料顯示可能有違反防疫規定的情況，食環署收到衞生防護中心轉介後即時跟進。

洪門宴在灣仔灣景中心的西班牙餐廳（Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant ）舉行，該處屬「D類食肆」。本報記者現場發現，該店正停業，但店外沒有任何告示，餐廳室內位置被白布遮蓋。政府指，當晚有逾180人參加，其中80人已送竹篙灣檢疫。

根據該場盛宴已曝光的照片，賓客四處游走，沒按座位入坐，主人家洪為民更搭着香港菁英會女主席曾鳳珠的膊頭，除口罩疑似高歌，身後的多名賓客離座交談時亦未有戴上口罩，當中包括疑與民政事務局局長徐英偉交談的兩人。惟根據政府規定，食客只有在餐桌飲食時才可豁免戴口罩，相關行為或違法。出席者中，亦有人沒有「安心出行」紀錄。從上述時段生效的防疫規例來看，不少與會者與場所都疑有違規現象。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，事件涉嚴重違規，需要嚴懲，尤其民政局局長徐英偉身為抗疫要員，理應熟悉防疫規定，身在宴會亦似沒有遵守法例，在用膳後佩戴口罩，有「知法犯法」之嫌。他認為官員應以身作則，否則予人「權貴不需守法」之感，難以服眾亦失信於民。陳補充，不論餐廳及食客均有責任遵守法例，以共同抗疫。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，不少食客在早前疫情緩和期間已鬆懈，相信情況並非罕見。他認為餐廳一般人手有限，「可能一員工對30人」，難以完全控制整個場面，指客人應該自律，不要有敬酒、「過枱」等行為，在非進食期間亦應戴回口罩。當食肆職員作出提醒時，食客應理解並遵守規例。黃指出，遵守規例的責任應落在食客，而非全在食肆身上，稱食肆難以全面管制食客，又認為餐廳已經在程序上「做足」，包括安裝空氣清新機、要求量度體溫等。他補充指，食客除包括一般市民，亦包括政府官員，應「一視同仁」。

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