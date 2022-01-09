逸東二邨信逸樓北角富麗園銅鑼灣縉景臺強檢　無確診個案

政府昨日（1月8日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午7時起限制在北角指明「受限區域」（即北角雲景道50號富麗園B座）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。政府今日（1月9日）上午約6時30分完成強制檢測行動，截至今日凌晨零時，約205名居民接受檢測，當中沒有發現確診檢測個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約80戶，當中約10戶在過程中沒人應門。

此外，政府昨日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午7時起限制在銅鑼灣指明「受限區域」（即銅鑼灣木星街18號縉景臺第一座）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。政府今日上午約6時45分完成強制檢測行動，截至昨晚11時30分，約185名居民接受檢測，當中沒有發現確診檢測個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約90戶，當中約10戶在過程中沒人應門。

另外，政府昨日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午7時起限制在東涌指明「受限區域」（即東涌逸東街8號逸東二邨信逸樓）內的人士（下稱「受檢人士」）須留在其處所並接受強制檢測。政府今日上午約7時完成強制檢測行動，截至今日凌晨1時，1,287人接受了檢測，當中沒有發現確診個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約399戶，當中13戶在過程中沒人應門。