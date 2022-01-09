停晚市堂食業界料蝕50億　張宇人倡當局增加百分百貸款額

政府前日(7日)起強制要求食肆停晚市堂食，另外包括美容及健身等處所亦要暫停營業，令業界一片嘩然，怨聲載道。飲食界立法會議員張宇人今早(9日)在電台節目表示，本來預計業界在近2個星期生意額會達到130億港元，可惜現時估計反而要損失50億港元，更有食肆因應早前的訂位而預訂食材，他們損失將更慘重。張倡議當局盡快為業界提供支援以渡難關，做法可參考之前幾輪疫情處理方式，按食肆面積發放津貼，甚至增加百分百擔保貸款額，可分別為業界經營者及僱員發出2種資助。

工聯會議員鄧家彪指，除食肆外，15個處所亦須停業，有不少健身室和美容院從業員屬自僱人士，現在有工會表示會員開始要放無薪假，甚至可能被取消年尾雙糧，預計有70萬至80萬人受影響。鄧希望政府盡快推出直接支援打工仔的措施，因為繼續按早前的保就業計劃發放津貼，相信援助未能平均分到員工手上。他舉例，2020年2,000多億港元的「保就業」資助計劃中只有1成多是給僱員，建議政府若再推行資助，「要快、要聚焦」，如是次15個表列處所屬受影響人士，可以他們的人工按比例資助他們。