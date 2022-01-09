疫苗氣泡下月擴大　巿民無奈焗打針　官涌接種中心現人龍

港府早前關閉多間疫苗接種中心，上周二（4日）又突然以進一步提升新冠疫苗接種率阻擋疫情為由，宣布擴大「疫苗氣泡」範圍，要求市民於下月24日起，進入食肆及公眾娛樂場所等設施，均需至少接種一劑新冠疫苗，巿民無奈被迫就範，令近日接種中心處處現人龍。今日(9日)早上約9時許，位於官涌體育館疫苗接種中心外，已有20至30市民正排隊等候領取即日籌號。

另外一邊亦出現人龍，相信是經網上預約的市民，正排隊等候進入中心接種疫苗，期間未見有人鼓譟。排隊人士當中，很多是因應政府擴大「疫苗氣泡」範圍的新規定之下，才決定前來接種新冠疫苗，為下月24日措施實前至少接種一劑，以便方能進入食肆及公眾娛樂場所等設施。

其中一名來接種疫苗的巿民便表示，今天來打第一針，又指自己原本無意接種新冠疫苗，但考慮到日後打針是大勢所趨，「唔打針就連想去飲茶都唔得」，所以最後決定打針。另有些市民是特意前來接種第3劑疫苗，包括市民莫女士，她表示，因期限已夠，「有得打就打咗先」，對於第5波疫情來臨，她表示已經覺得「唔識驚」。