1.31前60至64歲市民申請樂悠咭　2.27起享2元乘車優惠

政府早前公布「樂悠咭」安排，由下月27日起，2港元乘車優惠計劃的合資格年齡將下調至60歲人士，並擴展至紅色小巴、街渡和電車。勞工及福利局局長羅致光今日(9日)在網誌表示，60至64歲合資格人士須持印有相片及姓名的「樂悠咭」，才可享用2港元乘車優惠，提醒他們須在本月31日前透過「八達通App」遞交申請，以免「遲申請遲受惠」。

羅致光指，部分合資格人士仍未提交申請「樂悠咭」，八達通卡有限公司至今共收到約526,400份60至64歲人士的申請，估計佔1957至1961年出生人口約86.3%，其餘的未申請者，必須在1月31日前透過「八達通App」遞交申請，否則將趕不及如期享用該優惠。

八達通會繼續接受合資格人士以郵寄方式，或透過「八達通App」遞交的申請，惟到了農曆新年，即2月1日)或之後才遞交的申請，或未能趕及在2月27日前收到「樂悠咭」，要遲一點才受惠。

為協助60至64歲人士盡快遞交或補交申請資料，由1月3日起下列4間臨時「樂悠咭」申請服務中心已供服務：灣仔告士打道5號稅務大樓30樓3030室；旺角彌敦道750號始創中心19樓1917-1918室；天水圍天晴邨天晴社區綜合服務大樓4樓401B室；及沙田大圍顯和里5號顯徑鄰里社區中心2樓會議室，惟顯徑中心將於1月7日至20日暫停開放。各服務中心的辦公時間為星期一至五上午9時至下午8時，及星期六上午9時至下午1時，星期日及公眾假期休息。

另一方面，將於3個月內滿60歲的人士亦可透過「八達通App」或郵寄表格申請「樂悠咭」，使他們在年滿60歲當天或2月27日起，以較後者為準，享用該優惠。

其他受惠對象，如65歲或以上受惠人士，可繼續使用現有不記名長者八達通，或個人八達通來用2港元乘車優惠，政府將另行公布其申請「樂悠咭」的安排。至於持有有效「殘疾人士身份」個人八達通的合資格殘疾人士，可繼續享用2港元乘車優惠，無需申請「樂悠咭」。