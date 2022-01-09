主教山配水庫疫下停辦導賞團　發展局將研究長遠保育方案

獲確認為一級歷史建築的主教山配水庫去年底開始有限度開放，惟目前因疫情暫停開放，

發展局局長黃偉綸今早(20日)發表網誌指，市民目前可透過360度虛擬導覽，認識配水庫的歷史和特色，該局將會研究配水庫的長遠保育和活化方案進行研究。此外，水務署指配水庫採用圓形牆身、拱頂及拱券的結構形態，為非常有效率的結構設計。

主教山配水庫呈環狀設計，是香港第一個以圓形築成的地下配水庫，直徑150呎，儲水高度逾20呎，庫容量為218萬加侖（約9,900立方米），較早期有蓋的磚砌配水庫相高且大。配水庫曾於1951至1952年間進行大維修，以改善滲漏問題，直至石硤尾配水庫1970年投入服務，其龐大庫容量（3千萬加侖）能穩定地供水給深水埗一帶的大量居民，前深水埗配水庫才正式停用。

水務署工程師／九龍區（供應及保養）鄭凱兒指，配水庫的圓形特性是以最短的周界達致最大的面積，節省興建水庫牆身的成本；其拱頂、拱券及支柱以仿羅馬土木工程方式建造。紅磚拱券上承混凝土拱頂天花，下接108條花崗岩石柱。

此外，配水庫地下儲水空間由花崗岩石塊、紅磚和混凝土三種建築物料組合而成，此組合至今仍未在水務署其他配水庫出現。配水庫同時保留著重要的功能構件，例如靜水井、半圓去水導坑、12吋直徑出水管、進水管、溢流管等，原貌程度極高。

為保持配水庫設施結構穩定，水務署早前進行多項臨時加固和整理工程，包括為頂部有潛在鬆脫可能的混凝土板塊、磚拱和其他有潛在危險的結構部分安裝臨時支架；在拱頂有裂縫的地方安裝儀器，監察裂縫的情況及安裝設玻璃天窗，保護外露部分免被風化侵蝕等。

回顧歷史，九龍半島初期供水只靠三口井，井水和地下水是唯一的食水來源。隨着人口迅速增長，政府在1902年開展九龍重力自流供水計劃，當中包括興建九龍水塘及引水道、前深水埗配水庫（即當時的九龍塘配水庫）等。前深水埗配水庫和九龍水塘分別於1904年及1906年落成啟用，供應食水給九龍塘／深水埗／大坑東一帶居民，病見證九龍半島由依靠地下水轉為水塘供水的情況。