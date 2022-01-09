第5波Omicron疫情爆發　財金官員指整體經濟肯定受影響

有財金官員今日(9日)表示，本港過去7個多月的市道氣氛及經濟表現已見起色，但不幸出現第5波疫情，Omicron變種病毒在社區迅速傳播，加上年關在即，對一眾打工仔、商戶，以至各行業造成打擊，肯定影響本港整體經濟。

財金官員指，除本地疫情外，本港今年仍要同時面對多項外圍變數，包括外圍疫情發展、全球供應鏈持續出現樽頸、燃料及大宗商品價格不斷上升，以至美歐央行在持續通脹壓力下，開始調整貨幣政策，有觸發資金流向大幅變化的可能性，或對各地資產價格，甚至實體經濟造成衝擊。官員又補充，這均為本港今年經濟帶來不確定性及挑戰，故在今年《財政預算案》中，預測今年經濟情況時，要小心考慮並作出適當防範這些因素，透過不斷的動態分析及評估如何適切運用和調撥資源。

財金官員又提及，因應現時Omicron變種病毒迅速傳播，引發隱形傳播鏈在社區擴散的可能性，正威脅市民健康，故本港要嚴防輸入、內防擴散。又指，爭取盡早切斷社區傳播鏈，盡快回復正常生活及穩定的營商環境是整個社會的共同目標，呼籲市民按時配合強制檢測，出入處所時使用「安心出行」應用程式。官員亦特別提到市民盡快接種疫苗，讓社會構築起大型保護屏障，緩減病毒傳播速度，萬一受感染亦可減輕後果。