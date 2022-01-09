民政副局長認不應出席洪門宴 拖足3日成12官致歉最後1人

雲集高官名流的「洪門宴」爆疫，涉事的12名政府官員紛紛在社交媒體等「跪地認錯」，民政事務局副局長陳積志今(9日)經政府發聲明道歉，指自己「在疫情嚴峻期間不應該出席宴會」，承認自己「敏感度不足」，又指當日只是短暫逗留，並有使用「安心出行」。陳積志自上周四(6日)爆發事件至今，拖足3日才道歉，成為最後1名道歉的官員。

陳積志指出席宴會時只作短暫逗留，晚上7時許已經離開，並有使用「安心出行」及入場時出示已經接種共3針新冠疫苗紀錄，並檢測證實無染疫，不需要接受隔離，已回復正常工作。他在聲明中承認不應該出席宴會，敏感度不足，僅此致歉，並吸取教訓，日後定必加緊警惕。

選委洪為民在上周一(3日)於灣仔舉辦逾百人的生日派對，結果成了「疫宴」。出席宴會者包括，民政事務局局長徐英偉、民政事務局副局長陳積志、財經事務及庫務局局長許正宇、副局長陳浩濂；創新及科技局副局長鍾偉強、政治助理張曼莉；政制及內地事務局副局長胡健民、警務處處長蕭澤頤以及廉政專員白韞六、教育局政治助理施俊輝、發展局政治助理馮英倫等，其後逐一道歉。