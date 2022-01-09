本港若再現源頭不明個案　梁卓偉倡進一步收緊防疫措施

近日本港疫情急速惡化，每日出現多宗Omicron確診個案。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉今日(9日)在電視節目上表示，58歲的確診超市理貨員，仍未找出感染源頭，如結果證實感染與現有群組無關，便代表社區出現隱形傳播鏈，情況令人擔心。如本港再出現更多源頭不明個案，屆時需考慮是否進一步收緊社交距離措施。

梁卓偉相信本港將陸續出現初步確診或確診病例，表示根據過往疫情的經驗，即使檢測頻密，每3至4名患者才有1人被發現確診。因此他認為要把現時確診人數乘3至4倍，才可推算實際感染人數。他又稱要觀察未來2至3日的疫情，來判斷現時的防疫措施，能否有效切斷社區傳播鏈。

梁強調，本港尚未走出疫情爆發起計14至21日的危險期，不過未見Omicron個案在本港「海嘯式爆發」，相信收緊防疫初步有效。他認為，當局是次措施已做得較快和到位，但若再有源頭不明個案，就要考慮須否進一步採取更多社交距離措施，例如實行更大規模的在家工作安排、學校提早放農曆新年假期等。

Omicron在全球肆虐，港府已熔斷多個航班，梁卓偉強調，航空公司要負上企業和監管責任，不能安排屬高危群組的機組人員「客機去、貨機返」。他又認為貨機是香港「命脈」，大部分食物由外地供應，如不能營運，會令香港「斷水斷糧」。