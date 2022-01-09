撤檢疫令遲遲未獲安排離營　何君堯怒斥程序僵化

日前「洪門宴」爆疫，曾出席的港台主播楊子矜一度初步確診，令多名同場的政府高官、立法會議員於本月7日被送入檢疫中心隔離。而隨着楊被證實假確診，相關人士獲准在昨日(8日)離開，包括立法會議員何君堯，惟他待至昨晚10時半，仍未獲安排離營，他於是在隔離房間內直播，批評檢疫程序僵化，建議政府高層應到竹篙灣「瞓番一晚」來體驗，又形容防疫政策為「沙灘堆砌的城堡」。

何君堯在直播上提到，當局於7日約下午3時公布曾去派對的人士須進行隔離，當晚7時左右才收到當局致電確認個人資料，惟等待至午夜12時許才能入檢疫中心。他曾在晚上9時致電有關部門，查詢能否自行駕車入營，但以違例為由被拒。他亦曾追問當局何時才可接送他，結果回覆指，他們人手緊張，一架車只接載一人。他批評防疫政策失調，形容成沙灘堆砌的城堡，「好睇唔好使」，遇到浪時，「全部瞓低」。

當得悉自己昨日可以離營後，何稱自己打算回家吃晚飯，故沒有進食檢疫中心的飯盒，為此感到後悔。他更坦言問道，當局要非法羈留他多久。其後鼓譟的他，更直指食物及衞生局局長陳肇始及特首林鄭月娥，應到竹篙灣「瞓番一晚」。不過，何隨後亦強調，前線防疫人員工作做得很好，惟需要跟程序工作，令他們很「僵化」，對檢疫人士的要求愛莫能助。