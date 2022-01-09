警搗尖沙咀雛妓淫窟　拘男女主持及嫖客共7人

警方西九龍總區經情報收集及深入調查，上周五(7日)展開代號「揮墨」打擊兒童色情行動，在尖沙咀一個樓上單位搗破一個兒童色情場所，拘捕2名男女主持及5名男嫖客(22至57歲)，並帶走至少2名未成年女童。

涉案淫窟位於區內一商住兩用唐樓，大廈及單位外均無任何廣告燈箱及標飾，外觀與一般住宅單位無異。行動當日西九龍總區特別職務隊、刑事情報組聯同反三合會行動組大批探員掩至現場調查，發現單位約700呎，除門口招待處外，亦間了6間、面積約80呎的房間，房內均有按摩床及淋浴設備。

該總區刑事總部(行政及支援)鄭俊傑警司指，警方當場拘捕2名男女主持，涉嫌「經營賣淫場所」及「導致或鼓勵十六歲以下女童賣淫」，相信2人為少女提供房間及賣淫用品，並協助管理社交媒體Telegram帳號，向熟客發放雛妓值班資訊，並負責管理預約等。據初步調查顯示，場所每次性交易肉金由1,300至2,500港元不等，當中三成會被負責人抽起。

與此同時，警方亦以涉嫌「與年齡在十六歲以下的女童性交」拘捕5名男嫖客，場內2名分別13及15歲女童亦被帶走助查，警方正追蹤數名曾於學校假期期間出入該單位的女童。鄭續稱，目前未有證據顯示女童被威逼從事賣淫活動，惟相信有女童被人以毒品利誘參與賣淫。部分被捕人士有黑社會背景，正追緝其餘涉嫌協助、教唆女童賣淫及提供毒品的在逃人士歸案。

西九龍總區特別職務隊高級督察薛子劼指，行動中檢獲大量色情活動用品，包括避孕套、毛巾、潤滑劑、按摩油、短褲及一次性床單等，單位內亦發現一本記帳數簿，以及約45,000港元、相信為肉金的現金。

近年西九龍總區內涉及未成年人的風化案宗數有上升趨勢，其中受害人及被捕人數字均有所增加，不排除與在校性教育的時數及課題覆蓋不足有關，警方將與社會持份者合作，並與青少年互動以加強兩性關係觀念，並繼續以情報主導嚴厲執法打擊相關性罪行。