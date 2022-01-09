徐英偉出席「洪門宴」認愧對市民　僅道歉未提問責辭職

雲集高官名流的「洪門宴」爆疫，多名涉事官員及議員遭外界狠批要求他們辭職下台問責。其中已被送往竹篙灣檢疫中心隔離的民政事務局局長徐英偉今(9日)再在社交平台貼文，指官員不是普通市民，對自己應該有更高要求，在抗疫的最緊要關頭，應當更加警惕婉拒邀請，及應當以身作則。他對於今次事件感抱歉，愧對市民大眾對其信任和期望，「願意承擔及彌補，承受該受的處理」。但會否為今次事件而引咎辭職，則未有提及。

徐英偉在貼文中表示，上周四(6日)晚上入住竹篙灣檢疫中心，大概凌晨兩點入住房間，到目前為止每日接受檢測，結果均呈陰性。他認為21天的隔離並非假期，且時間頗長，是思過的時候。除了在隔離期間處理文件及思考政策外，他表示亦作出深切反省，重組事件，檢討當中做得不當的地方。

他說作為民政事務局局長，雖然不時要貼地聯繫各界人士，但在防疫抗疫的工作中也有任務，應當以身作則。他承認在處理生日會邀請上，確實考慮不周，當天完成工作至晩上9時後才到場祝賀，逗留至10時後便請司機送他回政府總部繼續批閱文件。

在知悉宴會有初步確診者後，他亦第一時間向特首辦報告，並配合衞生防護中心的調查工作。他認為官員不是普通市民，對自己應該有比一般人更高的要求，在抗疫的最緊要關頭，應當更加警惕婉拒邀請。他指已發生的事情不能改變，對此非常抱歉，愧對市民大眾對其信任和期望，也損害了抗疫大局。他又道歉指日後一定會加倍審慎，緊記今次教訓，不會犯同樣的錯誤。