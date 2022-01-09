陳同佳列黑名單無法赴台　管浩鳴倡研域外法權處理台殺人案

台灣殺人案疑犯陳同佳曾承諾赴台自首，惟至今出獄逾兩年仍未兌現，一直協助他的聖公會牧師、新任議員管浩鳴透露陳同佳被列入黑名單，無法自行飛往台灣自首，建議港府可考慮以「域外法權」方式賦權本港法院審理台灣殺人案，但承認有一定難度，例如難以解決追溯力的問題。

管浩鳴指希望尋求其他方法處理陳同佳一案，稱當年以《逃犯條例》遣返罪犯是最理想的做法，但亦有「次等理想」，例如有人提出過用「域外法權」，但會衍生追溯力的問題，又指自己始終不是法律專家，希望可以有熟悉普通法的人幫忙。而作為一個負責任的政府，要想一想如何填補這個漏洞，「起碼通過新的域外法權，使香港人在非香港地方，俗稱『屬人』還是『屬地』，我覺得這應該是正常的做法。」

他續說，陳同佳現身處本港偏遠地方，自首意願從沒改變，但因為被列入黑名單，無法前往台灣，並透露他和陳同佳曾詢問過航空公司，對方向他們表示「你們不要來了」。

至於陳同佳案最終觸發修例風波，引發連場暴力示威及衝突，大量年輕人被捕。管提議可考慮提出私人條例草案，容許完成服刑的年輕人撤銷警方的案底紀錄，只保留法庭存檔，方便他們重新出發。他希望當局為年輕人提供更生計劃，又認為可透過某些委員會向特首提出建議，或透過立法完成此計劃。