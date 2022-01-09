39歲有鼻咽癌病史女子針後死亡　專家評估與疫苗無關

去年12月有4人死亡前14天曾打疫苗。

政府近日更新新冠疫苗安全監察報告，去年12月1至31日，合共有4人離世前14天內曾接種新冠疫苗，包括1名67歲女子及3名年齡介乎55至64歲的男子，專家委員會初步認為，4宗個案均與疫苗接種無關。除了上述個案，一名39歲有鼻咽癌病史的女子，12月18日因顱内出血去世，去世前6天曾接種由內地研發的科興疫苗，沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起，專家委員會初步認為事件與疫苗接種無關，個案將交港大進行分析。另有16人針後懷疑面癱，13人針後懷疑出現心肌炎或心包炎。

衞生署於12月1日至31日期間，接獲184宗接種疫苗後出現異常事件報告，其中66宗涉及住院治療，4宗涉及接種疫苗後14天內死亡，3人接種科興疫苗，1人接種復必泰疫苗。根據臨床資料或初步解剖，專家委員會初步認為4宗死亡個案與疫苗接種無關。

而66宗涉及住院治療的個案中，有一人死亡，涉及一名39歲有鼻咽癌病史的女子，她12月18日因顱內出血去世，去世前6天曾接種科興疫苗，沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起，專家委員會初步認為事件與疫苗接種無關，個案將交港大的「2019冠狀病毒疫苗安全監測計劃」進行分析。疫苗接種計劃開展至去年12月31日累計有53人離世前14天曾接種疫苗。

署方另接獲16宗針後懷疑患貝爾面癱的個案，涉及10男6女，年齡介乎31至94歲，其中11人打科興，5人打復必泰。經審視，其中5宗個案需要更多臨床資料作評估。疫苗接種計劃開展至去年12月31日累計有375人針後懷疑面癱。

至於接種後懷疑患心肌炎或心包炎的個案有13宗，其中2宗經審視後不屬心肌炎或心包炎，5種需要更多資料作評估，餘下6宗則涉5男1女，年齡介乎21至49歲，均接種復必泰疫苗。疫苗接種計劃開展至去年12月31日累計有142人針後懷疑出現心肌炎或心包炎。