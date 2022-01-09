爆疫無礙外傭周末聚餐　市民促洪門宴官員問責

新冠變種病毒Omicron殺入本港社區，觸發新一波疫情，早前更有外傭確診Omicron。適逢收緊防疫措施首個周末，東網記者今日(9日)到外傭聚集熱點巡視，發現仍有大批外傭聚集，部分人非進食時未有戴口罩，甚至超過4人聚集，違反禁聚令。

早上11時許，金鐘添馬公園人群較以往少，有市民在公園平台上進行拳擊、瑜伽等運動，部分人未有戴口罩，亦有不少外傭搭建帳篷，除罩拍照閒談進食等。楊太與3位女兒到添馬公園草地閒坐，她表示空曠地方較為安全，故特地到草地中央位置，稍為遠離人群。她指已減少外出次數，亦會盡量避免帶小朋友到室內地方遊玩，又認為停課對小朋友學習有影響，希望毋須停課。

楊太批評出席「洪門宴」的高官未有以身作則，「覺得好唔公平，佢哋就可以開party(派對)，但係我哋就要緊守防疫措施，希望佢哋會負番責任」。

外傭Lyn獨自在公園一處躺下，她稱只是在公園內稍作休息，並會與其他人群保持距離，又指稍後會離開公園回家，減少外出時間。她又稱會保持戴上口罩，多作洗手，加強個人的防疫措施。

中環皇后像廣場一帶亦有大批外傭聚集，食環署人員僅在一旁巡邏，未見疏散人群。菲傭Lo malbesino指今日是假期，故到場休息，她坦言該處人群較多，亦擔心感染風險高，但自己只與1、2名朋友坐下會面交談。

在醫院工作的何先生已完成接種新冠疫苗，他表示目前會盡量減少聚會，又指外傭依舊聚集並不理想，自己會避開路經該處。他認為政府就防疫措施執法有待加強，應加派人手疏散人群。何認為出席「洪門宴」的官員應自我反省，「尤其是有一個連安心出行都冇整，我就覺得好唔應該，老人家都要做，但你都唔做」。他又引用「前事不忘，後事之師」，其他官員應以此為反面教材，提高警惕。