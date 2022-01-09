再有部門疑違防疫規定　地政總署辦內部儀式除罩大合照

新冠肺炎疫情第5波大爆發，加上港府不斷強推防疫措施之際，除了近日多名高官議員無視防疫規定出席派對，引發的「洪門宴」爆疫風波外，政府部門懶理防疫安排事件亦不絕於耳。近日有讀者再向東網提供1張照片，顯示地政總署於疫情期間再度聚集，期間42人更「除口罩大合照」，再次惹來違規質疑。

東網遂向相關部門查詢，該署回覆指，有關相片攝於上周三(5日)上午，屬地政總署1個晉升信頒授儀式，地點為地政總署總部會議室。該內部儀式為時約半小時，期間並無飲食活動，署方強調儀式中參與的職員均有遵從防疫規定佩戴口罩，僅在拍攝有關大合照留念時才除下口罩，其後亦已立即戴回口罩。

是次屬「洪門宴」爆疫後第2個政府部門被指舉辦活動涉嫌違反防疫措施，而首個「出事」的部門為土木工程拓展署，早前被指無視港府疫情爆發舉行聚會，目的為慶祝可持續大嶼辦事處處長方學誠升任土木工程拓展署署長，並拍下數十人合照的照片，該署回覆時亦指在場人士全程均有佩戴口罩。