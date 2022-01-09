今增33宗確診大部分疑染Omicron 　其中1人本地感染無源頭

新冠肺炎疫情第5波持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(9日)新增33宗確診個案，當中有30宗被驗出帶有N501Y變種病毒株，其餘仍待化驗，故大部分患者懷疑感染Omicron變種病毒；個案中有27宗屬輸入病例，其餘6宗為本地個案，其中有1宗本地感染暫時源頭不明，本港個案累計至12,935宗。另錄得超過20宗初步個案，包括1名荃灣有線電視大樓內工作的43歲女子。

本日確診個案包括1名39歲機艙清潔員，她曾清潔上周二(4日)的航班CX845，該航班出現11宗個案，病人亦曾遇過該航班的機組人員，流行病學關聯尚待調查，料為輸入相關個案。

初步個案方面，1名在荃灣有線電視大樓內1間私人公司工作的43歲女子中招，居於君匯港豪匯2座，她曾出席「洪門宴」，同日也和朋友去過干諾道西一間食肆。張竹君指出，「洪門宴」名單上有192人，目前有約180人已尋回，當中有約80人當晚9時半後仍在場，故需要送檢，不過43歲女子則不在名單上，料為出席人士的朋友。

另1名居於大埔美新大廈的66歲女子染疫被列為初步個案，她與早前確診的外傭一家三口並不相識，但同樣居於D單位，即在他們樓上。該大廈上周四(6日)晚上曾封區檢測，她當時無驗出病毒，上周六(8日)再檢測就初步確診，目前懷疑大廈有環境污染，導致她染疫。該66歲女子平時去大快活食早餐，及到翠屏花園購物，亦曾去過大埔八號花園「Market Place」、太和路「錢大媽」、蓬瀛仙館長者鄰舍中心畫畫等。

此外，有1宗源頭不明的初步個案涉及1名20歲女子，兼職於崇光做售貨員，最後一日上班為去年12月28日。她居於愛琴海灣8座，足迹包括安定商場東亞大藥房，逗留時間長，另在上周日(2日)下午曾到過大埔超級城、壽司郎等。其他時候都留在藥房和家中。