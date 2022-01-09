斥政府外防輸入漏洞致爆疫　議員：洪門宴不可作國泰違規保護傘

外界炮轟港府縱容機組人員返港免檢疫，國泰多名機組員人員違規走入社區，導致新變種變種Omicron在本港爆發，市民被奪外出晚謄的權利。惟港府抗疫工作仍一團糟，多名高官漠視防疫工作參與日前爆疫的「洪門宴」，卻對引咎辭職隻字不提。有學者及議員批評多名官員在抗疫關鍵時間參加大型聚會理應問責下台，同時斥港府免檢疫政策及國泰違規機組人員引爆本港疫情，特首及國泰應為本港再度爆疫負上全責。

選委會界別議員陳曼琪表示，香港疫情第5波的源頭是國泰機組人員，反映香港防疫抗疫的政策必須首先外防輸入，絕不能靠運氣。她指國泰每天都在營運中，每天都給香港防疫抗疫帶來風險，政府必須吸收這次的教訓，向國泰問責，全面檢視國泰管理層的防控疫情工作的漏洞、嚴懲國泰管理層和機組人員違法違規和疏忽行為，以儆效尤，對症下藥，不讓香港社會大多數，為一小撮人士的自私行為負上沉重的代價。

她認為負責任、有擔當、肯承擔的政府絕不能迴避嚴查疫症源頭，否則政府不能吸取教訓，不然即使市民防疫多好，也防不了外來疫情隨時突襲。對於洪為民生日宴事件，她認為政府需要嚴肅處理，但指國泰違規與「洪門宴」是兩件獨立事件，政府絕不能用洪門宴事件掩飾國泰違規行為，成為國泰的「保護傘」。

另外，事件又顯示出「安心出行」的現有功能不能快狠準的追蹤源頭，堵截傳播鏈。她建議政府盡快考慮具實名登記和追蹤功能的「安心出行」加強版，才可有望與內地通關。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，內地城市的官員因防疫不力而掉烏紗，惟今次出席「洪門宴」的香港官員問題相比之下更嚴重，或成疫情爆發的肇事者。他認為他們應問責下台，否則只會予外界認為是戀棧權力、尸位素餐。他又批涉違規的官員正摧毀問責制精神，過去曾有高官問責下台，直言現時「一屆不如一屆」，直斥是「面皮厚不願下台」。

至於今次出席「洪門宴」的議員多來自選委會界別，陳斥涉事議員似乎不知民間疾苦，予人感覺是「利益集團夜夜笙歌」，當中更有人心存僥倖，未有主動交代情況，認為非常「離譜」。他又認為新一屆立法會公信力已大減，其他議員應作嚴厲譴責動議，令他們吸取教訓，涉事議員亦應捐出今個月的薪酬，展現承擔責任的誠意。

對於今次疫情爆發，外界批評與政府及國泰的機組人員檢測安排存漏洞有關。陳指《東方日報》過去早已促政府收緊對機組人員的檢疫安排，但政府一直至若罔聞。他指政府現時對國泰沒有太嚴厲處分，如將國泰一事掃在地氈底，強調政府在防疫決策上責無旁貸，港府與國泰需要為新一波疫情負上全責。