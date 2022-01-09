新填地街熟食小販市場逾60%空置　食環署今年第4季將之關閉

新填地街熟食小販市場因有逾60%空置，食環署決定今年第4季將之關閉。

全港僅餘為數不多的熟食小販市場，其中位於油麻地的新填地街熟食小販市場截至去年11月，空置率逾60%，食物環境衞生署表示繼續管理及營運該市場不符合經濟效益，故將於今年第4季關閉該市場，以騰空土地作其他用途。

食環署指，截至去年11月30日，熟食小販市場內有11個熟食小販攤位，目前僅有4名持牌熟食小販在內營業，使用率為36%，故決定永久關閉熟食小販市場。食環署稱，將根據規定，不與4名小販牌照持牌人於其牌照屆滿後續期，只會按需要暫時按月發出臨時小販牌照給受影響的持牌熟食小販，讓他們繼續經營其攤檔，直至關閉熟食小販市場為止。

食環署又稱，會與受影響的持牌熟食小販商討離場安排，包括讓小販交回牌照以領取特惠金，或考慮讓他們搬遷至食環署轄下其他熟食小販市場或熟食街市的空置熟食檔位，並提供一筆過的搬遷津貼。

審計署早前曾指食環署轄下部分公眾熟食市場空置率長期偏高，建議整合轄下公眾熟食市場並關閉較高空置率的熟食市場。

根據區議會文件，除新填地街熟食小販市場外，食環署在油尖區內設有海防道臨時熟食小販市場和吳松街臨時熟食小販市場，該2個場所已完成翻新工程，並分別在2020年10月及去年3月重新開放。食環署經檢視區內3個熟食小販市場的使用情況後，計劃關閉新填地街熟食小販市。

新填地街熟食小販市場原位於新填地街35至39號，於1976年落成，佔地約2,421平方呎。直至1983年完成 擴充工程，地址更新為新填地街31至39號，總佔地約3,767平方呎，共設12個熟食小販攤位。