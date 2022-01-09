2會員曾與患者共處禁入沙田馬場　馬會申3賽事改閉門進行

新冠肺炎疫情持續，1名43歲女子被列為初步個案，她於上周三(5日)谷草賽事期間，曾到跑馬地馬場，馬會CEO應家柏今日(9日)賽後會見傳媒，透露鑑於現時疫情嚴重，決定向政府申請未來3次賽事閉門作賽。該會2020年3月29日亦曾作閉門作賽，當日出賽馬主等人士全部都不能入場觀戰。

香港賽馬會表示，今日中午過後接獲1名會員通知，上周三的賽事期間，1名曾進入跑馬地馬場的人士被列為初步個案，而生防護中心已在今午的記者會中確定有關資料。經調查後發現，有2名會員當日曾與上述患者同處1個廂房，由於2人均在今天有馬匹出賽並已在沙田馬場訂座，故馬會已即時要求其中1人不得進入，另一人則須即時離開馬場。

同時，該會亦已採取即時行動，安排曾在受影響場所工作的員工返回家中，並將按照本會政策不會安排他們上班直至另行通知。此外，會方亦已安排受影響員工由今天起盡快接受病毒檢測。