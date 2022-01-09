政Whats噏：車公靈籤準　香港無智者解困　爆第五波疫情

根據傳統，鄉議局同沙田鄉事委員會每逢大年初二車公誕，都會聯袂一眾鄉紳，去車公廟為香港求籤祈福。雖然近日變種病毒Omicron襲港，沙田鄉事委員會主席莫錦貴話車公誕活動將如期舉行，但就會依循舊年做法，提早兩個鐘求籤，市民唔可以參與有關儀式喎。講開籤文，當時有師傅解籤話政府須搵「智者」處理問題，可以到依家都未見有能力嘅人為香港解困喎，又有師傅稱政府施政要精準及時，如果行錯棋，可能會引起第5、6波疫情，簡直講中晒依家嘅情況啊！

睇返舊年嘅籤文，當時新界鄉議局主席劉業強為香港牛年運程求得第45號中籤，籤文為「下手須教一著先，世情局面苦徒然；積薪歷火非無事，識者能知火未燃。」解曰「凡事不合，自身平安，家宅小吉，求財不大」。劉就認為籤文指香港面對民生疾苦，失業者眾，政府每行一步棋都好重要，促推行政策措施須果斷、精準、及時，否則問題將會加劇。佢又指全球面對嘅世紀疫情，就如籤文內嘅「火」蔓延迅速，若然政府施政失準，「火」將會持續蔓延、愈燒愈大，形容籤文對政府係一個好大嘅警告啊。

車公廟場外嘅解籤師傅陳天恩亦有類似睇法，佢話籤文指港府抗疫工作未能一氣呵成，反問係咪要疫情「殺到埋身」、再次大爆發，政府先會知錯？陳又話政府若漠視車公意見，本港或者會爆第5、6波疫情，屆時不但影響經濟，政府亦會失去市民嘅信心。觀乎現時，國泰航空機組人員違規播毒，政府監管不力，令Omicron入侵香港社區，即將爆發第5波疫情，應驗靈籤嘅預言，源於政府無聽從車公建議要施政果斷、及時啊！

至於籤文最後兩句「積薪歷火非無事，識者能知火未燃。」，另一解籤師傅李汶釗就話，政府須盡快處理民怨，更需要尋找智者、有能力嘅人處理問題。不過，一年過去，政府不但未見有能之士，特首同高官嘅民望長期唔及格，近日更有20名議員同多名政府高層一齊出席港區人大代表洪為民嘅生日宴，宴會當中更出現確診者。政府收緊防疫措施嘅同時，官員議員無做好抗疫本分，更齊齊帶頭開派對、私人聚會，又點會唔引起民怨呢？

雖然變種病毒Omicron令疫情變得更嚴峻，不過莫錦貴就話仍然會舉行車公誕儀式，強調主辦方定會遵守防疫規例，並依照舊年嘅安排，求籤儀式只限受邀人士、工作人員及受邀採訪活動嘅傳媒機構參與，而祈福會又會由以往9時，提早至早上7時舉行，避開前往祈福嘅公眾，至於出席嘅官員就只會得沙田區嘅民政專員。