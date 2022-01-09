曾推全港罷工公投被批「偽工會」　白領工會被查是否違法

在2019年反對修訂《逃犯條例》風波期間，湧現海嘯式新工會登記情況。當中多個工會被批評在黑暴及抗疫期間發動反政府活動及製造社會分化，而非真正保障工人權益。其中，成立兩年的香港白領（行政及文職）同行工會今(9日)表示收到職工會登記局來信，查詢該工會在2020年至2021年期間多項活動是否符合《職工會條例》及該會會章宗旨。

香港白領（行政及文職）同行工會表示，去年12月底收到職工會登記局來信，將查訊工會過去就有關疫情初期、《港區國安法》舉行的一連串行動、街站及評論，是否符合法例要求。該工會在本月1日亦曾在社交平台發文，指見到不少朋友在總結2021年時，轉發已消失的組織名單。該工會又指有會員曾說笑希望可以再舉辦活動，感嘆稱「下年仲喺度嘅話」。

實際上，有不少工會曾被質疑是以職工盟會址登記地址的「偽工會」，而香港白領（行政及文職）同行工會亦包括在內，被指在前年6月參與全港罷工罷課公投，又在去年5月擺街站反對政府收緊查冊及呼籲港人以個人方式悼念六四。

其實在《港區國安法》前年實施後，近半年已有多個被批評持政治主張的工會解散，包括香港言語治療師總工會，該工會多名骨幹成員因涉嫌串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物被捕。

至於成立31年的職工盟早前被指支持「偽工會」，違背工會宗旨，早前已召開會員大會通過解散決議。及後亦有工會，如香港職業治療師工會跟隨解散。另外創會48年、會員人數近10萬人的教協亦於去年8月解散。